Завершились поиски пропавших с детской площадки в Кузбассе девочек двух и четырех лет

Завершились поиски двух сестер, ушедших с детской площадки в Яшкинском районе Кемеровской области. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.
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