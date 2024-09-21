С 10 по 16 сентября в гимназии прошла ´Неделя психологии´, целью которой было поддержание позитивной доброжелательной атмосферы в гимназии, повышение позитивного настроя, развитие навыков коммуникации и творческого потенциала обучающихся .
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