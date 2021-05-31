Журнал «Профиль»

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Олег Аполихин: "Если мы не остановим депопуляцию страны, через 20–30 лет нас ждет коллапс"

Олег Аполихин: "Если мы не остановим депопуляцию страны, через 20–30 лет нас ждет коллапс"

Почему в России падает рождаемость, можно ли из мальчика вырастить настоящего отца и как общество потребления разрушает будущее страны, «Профилю» рассказал главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, директор НИИ урологии им.

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