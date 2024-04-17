«Вашингтон» вышел в плей-офф. Клуб не играл в Кубке Стэнли в прошлом сезоне

«Вашингтон» завоевал путевку в плей-офф НХЛ. «Кэпиталс» обыграли «Филадельфию» (2:1) в заключительном матче регулярного чемпионата и после 82 игр с 91 очком заняли 2-е место в зоне wild card Восточной конференции, опередив «Детройт» по дополнительным показателям.
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