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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вашингтон» вышел в плей-офф. Клуб не играл в Кубке Стэнли в прошлом сезоне

«Вашингтон» завоевал путевку в плей-офф НХЛ. «Кэпиталс» обыграли «Филадельфию» (2:1) в заключительном матче регулярного чемпионата и после 82 игр с 91 очком заняли 2-е место в зоне wild card Восточной конференции, опередив «Детройт» по дополнительным показателям.

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