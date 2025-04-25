Стармер: Европе не стоит проводить отдельную от США политику по Украине

Премьер-министр Великобритании считает, что НАТО нужно позаботиться о своём сохранении.Британский премьер Кир Стармер назвал ошибочной идею о том, что Европа должна проводить независимую от США политику по Украине.
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