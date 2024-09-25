Кристина Орбакайте лишила Авраама Руссо работы

Певица Кристина Орбакайте влипла в скандал с со своим коллегой. На фоне новостей о том, что Кристина Орбакайте разрывает связи с Россией и выставляет на продажу свою столичную недвижимость, в то же время поступила информация о ее недавнем скандале на частной вечеринке в Дубае.