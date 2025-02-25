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Царьград

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Стихи Шамиля Джикаева переведены на русский: 180 произведений в новом сборнике

Стихи Шамиля Джикаева переведены на русский: 180 произведений в новом сборнике

В Северной Осетии впервые издадут на русском языке сборник стихов народного поэта Шамиля Джикаева. Переводом и редакцией занимаются 12 российских мастеров под руководством Залины Басиевой, создавшей подстрочный перевод с осетинского.

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