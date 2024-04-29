Тверской выставочный центр приглашает на мастер-класс «Пасхальный сувенир»

Тверской музейно-выставочный центр приглашает на мастер-класс «Пасхальный сувенир». В преддверии одного из главных христианских праздников участники мастер-класса создадут пасхальный сувенир в технике аппликации, которым можно будет поставить на праздничный стол или подарить близкому человеку.
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