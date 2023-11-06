В Москве создан полностью отечественный формульный болид с двигателем ВАЗ

Болид будет легкий за счет кузовных деталей из карбона.В Москве разработали и собрали новый болид класса «Формула-3» под названием «Формула 1600» с помощью исключительно отечественных технологий и двигателей от ВАЗ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии