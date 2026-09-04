Калуга-поиск
ОбществоПолитикаЗдравоохранениеДТППогодаОбразованиеСпортПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калуга-поиск

39 подписчиков

17-летнего подростка обвинили в оскорблении полицейских в интернете картинкой и песней

17-летнего подростка обвинили в оскорблении полицейских в интернете картинкой и песней

В Калужской области 17-летнего подростка обвинили в оскорблении правоохранителей в интернете. Оперативники Центра по противодействию экстремизму УМВД совместно с сотрудниками УФСБ задержали 17-летнего жителя Кировского округа.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым