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РИА Новый день

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Выбросы плазмы на Солнце могут вызвать магнитные бури на Земле

Выбросы плазмы на Солнце могут вызвать магнитные бури на Земле

На Солнце уже несколько дней фиксируются массовые выбросы облаков плазмы в сторону Земли. Они могут привести к возникновению магнитных бурь на нашей планете.

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