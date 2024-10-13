FP: после взятия Покровска Украина останется без основного источника угля

Если Россия возьмет Покровск, Украина столкнется с двойной угрозой © РИА Новости Алексей Куденко Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Ключевой военный центр Покровск (Красноармейск) также имеет решающее значение и для сталелитейной промышленности Украины, пишет FP.