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FP: после взятия Покровска Украина останется без основного источника угля

FP: после взятия Покровска Украина останется без основного источника угля

Если Россия возьмет Покровск, Украина столкнется с двойной угрозой © РИА Новости Алексей Куденко Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Ключевой военный центр Покровск (Красноармейск) также имеет решающее значение и для сталелитейной промышленности Украины, пишет FP.

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Комментарии
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E
Ed
Не уверен, что взятие Покровска состоится в этом году
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