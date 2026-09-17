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Более полутора тонн топлива реализовали на заправках Удмуртии 16 сентября

Более полутора тонн топлива реализовали на заправках Удмуртии 16 сентября

Ижевск. Удмуртия. 16 сентября на АЗС Удмуртии было реализовано 1543 тонн различных видов топлива. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга республики.

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