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Расплата за БДК «Цезарь Куников»: Напрасно Британия и США думали что сойдет с рук

Расплата за БДК «Цезарь Куников»: Напрасно Британия и США думали что сойдет с рук

После того, как в самом конце прошлого года украинцы — а прежде всего британцы — ударом ракеты потопили наш большой десантный корабль «Новочеркасск» и не так давно, при помощи надводных дронов БДК «Цезарь Куников», эксперты предположили, что ответка за такое обязательно будет, имея ввиду, прежде всего, Украину.

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