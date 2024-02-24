Расплата за БДК «Цезарь Куников»: Напрасно Британия и США думали что сойдет с рук

После того, как в самом конце прошлого года украинцы — а прежде всего британцы — ударом ракеты потопили наш большой десантный корабль «Новочеркасск» и не так давно, при помощи надводных дронов БДК «Цезарь Куников», эксперты предположили, что ответка за такое обязательно будет, имея ввиду, прежде всего, Украину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии