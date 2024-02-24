Расплата за БДК «Цезарь Куников»: Напрасно Британия и США думали что сойдет с рук

После того, как в самом конце прошлого года украинцы — а прежде всего британцы — ударом ракеты потопили наш большой десантный корабль «Новочеркасск» и не так давно, при помощи надводных дронов БДК «Цезарь Куников», эксперты предположили, что ответка за такое обязательно будет, имея ввиду, прежде всего, Украину.