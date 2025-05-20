В Госдуме назвали санкции ЕС ожидаемой реакцией

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Новый пакет антироссийских санкций стал ожидаемой реакцией Евросоюза на потепление отношений между Россией и США, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
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