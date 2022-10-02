Мастер спорта из Карелии стал Чемпионом России по лыжному двоеборью

Чемпионат России по лыжному двоеборью прошел в Сочи, на олимпийском комплексе “Русские горки”. На трамплине К95/10 км карельский спортсмен, мастер спорта России, спортсмен Государственного училища олимпийского резерва Виталий Иванов завоевал золото.