Можно ли ходить в мороз без шапки: есть риск облысеть

В холодное время года многие задаются вопросом: можно ли выходить на улицу без шапки?Чтобы на него ответить, стоит вспомнить о пагубном воздействии, которое оказывает холод: минусовые температуры, как минимум, способны замедлять кровообращение и нарушать питание волос.