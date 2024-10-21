Можно ли ходить в мороз без шапки: есть риск облысеть

В холодное время года многие задаются вопросом: можно ли выходить на улицу без шапки?Чтобы на него ответить, стоит вспомнить о пагубном воздействии, которое оказывает холод: минусовые температуры, как минимум, способны замедлять кровообращение и нарушать питание волос.
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