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Главный санитарный врач Ямала Нечепуренко стала заслуженным врачом РФ

Главный санитарный врач Ямала Нечепуренко стала заслуженным врачом РФ

Глава управления Роспотребнадзора по ЯНАО Людмила Нечепуренко удостоена почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации».

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