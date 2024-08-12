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ВСУ применили против бойцов ЧВК «Вагнер» отравляющее вещество под Курском

ВСУ применили против бойцов ЧВК «Вагнер» отравляющее вещество под Курском

Украинские силовики сбросили на “вагнеровцев” химическую бомбу. Накануне в Сети появились сведения о том, что ВСУ применили химоружие против подразделения РФ «Ахмат», в состав которого входят ветераны ЧВК «Вагнер».

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Комментарии
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РМ
Раиса Мелькумова
А мы? Все терпим и утираемся!!! Сволочей сравнять с землей!!! Хватит вести ювелирную войну, идёт жестокая война против нашей Родины!!!
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20 час.

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