ВСУ применили против бойцов ЧВК «Вагнер» отравляющее вещество под Курском

Украинские силовики сбросили на “вагнеровцев” химическую бомбу. Накануне в Сети появились сведения о том, что ВСУ применили химоружие против подразделения РФ «Ахмат», в состав которого входят ветераны ЧВК «Вагнер».
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