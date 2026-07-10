Творец эпох: в Петербурге прощаются с легендой телевидения Виктором Шариковым

В Петербурге в эти минуты прощаются с легендой Ленинградского телевидения — Виктором Шариковым. Он всегда оставался за кадром, но благодаря его знаниям, мастерству и огромному опыту — прямые эфиры на протяжении полувека видела вся страна.
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