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Пятый канал

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Творец эпох: в Петербурге прощаются с легендой телевидения Виктором Шариковым

Творец эпох: в Петербурге прощаются с легендой телевидения Виктором Шариковым

В Петербурге в эти минуты прощаются с легендой Ленинградского телевидения — Виктором Шариковым. Он всегда оставался за кадром, но благодаря его знаниям, мастерству и огромному опыту — прямые эфиры на протяжении полувека видела вся страна.

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