Зачем кто-то все еще покупает кнопочные телефоны

Смартфоны сегодня есть почти у каждого: от школьников до пенсионеров. Они стали частью повседневной жизни, а точнее в них самих почти вся наша жизнь: общение с друзьями, банковские приложения, новости и развлечения - всё там.
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