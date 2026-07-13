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Царьград

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Энтомолог опроверг прогноз о "комариной буре" в Москве

Энтомолог опроверг прогноз о "комариной буре" в Москве

Энтомолог Владимир Ефременко опроверг прогнозы о массовом размножении комаров в Москве. Он отметил отсутствие благоприятных условий для насекомых в городе, поддерживая мнение о том, что угрозы "комариной бури" нет.

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