Соучредитель YouTube поддерживает мемкоин "Кот Пижама" (PAJAMAS), посвященный «первому котику» платформы

https://mmgp.com/threads/souchreditel-youtube-podderzhivaet-. Стив Чен, соучредитель и бывший технический директор платформы YouTube, поддерживает проект мемкоина, основанный на одном из первых видеороликов с кошками, загруженных на сайт в далёком 2005 году.
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