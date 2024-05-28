Соучредитель YouTube поддерживает мемкоин "Кот Пижама" (PAJAMAS), посвященный «первому котику» платформы

https://mmgp.com/threads/souchreditel-youtube-podderzhivaet-. Стив Чен, соучредитель и бывший технический директор платформы YouTube, поддерживает проект мемкоина, основанный на одном из первых видеороликов с кошками, загруженных на сайт в далёком 2005 году.