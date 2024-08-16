Байден: соглашение о прекращении огня в Газе близко как никогда

Окончательная договоренность об обмене заложников и прекращении огня в секторе Газы пока еще не достигнута, однако соглашение «близко как никогда», заявил президент США Джо Байден 16 августа журналистам в Дохе.
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