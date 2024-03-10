Ладони горят огнём, пот льется градом, а крышка не хочет сдвигаться ни на миллиметр? Не нужно так мучиться! Воспользуйтесь этими проверенными способами – в большинстве случаев уже первых двух бывает достаточно.
6 простых способов открыть «упрямую» крышку
Комментарии
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АП
Александр Поляничко
Проще всего сделать отверстие в крышке, проткнуть её ножом.
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23 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Берёте банку в левую руку и подносите её к краю стола крышкой .Правой рукой придавливая банку к столу и прокатываете с нажимом по краю стола. Два три раза вполне достаточно Открывается легко.
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22 час.
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