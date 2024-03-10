Квартира, дом, ...
ГлавнаяИнтерьер и дизайнРемонт и строител...Идеи для домаАрхитектураО недвижимостиЖКХ Кто, где и как
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Квартира, дом, дача

210 257 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Elena
    А кто уже попробовал?Что за ипомея, ко...
  • Ирина Серафимова (Микова)
    Спасибо, несколькими советами воспользуюсь.Зачем заливать по...
  • Игорь Овчаренко
    Берёте банку в левую руку  и подносите её к краю стола крышкой .Правой рукой  придавливая банку к столу  и прокатывае...6 простых способо...

6 простых способов открыть «упрямую» крышку

6 простых способов открыть «упрямую» крышку

Ладони горят огнём, пот льется градом, а крышка не хочет сдвигаться ни на миллиметр? Не нужно так мучиться! Воспользуйтесь этими проверенными способами – в большинстве случаев уже первых двух бывает достаточно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АП
Александр Поляничко
Проще всего сделать отверстие в крышке, проткнуть её ножом.
Ответить
23 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Берёте банку в левую руку  и подносите её к краю стола крышкой .Правой рукой  придавливая банку к столу  и прокатываете с нажимом по краю стола. Два три раза вполне достаточно  Открывается  легко.
Ответить
22 час.

Картина дня

наверх