Страна-сосед России купила штурмовые мосты на базе Abrams

Польская армия получила первый штурмовой мост M1074 Joint Assault Bridge (JAB) на базе танка Abrams. Механизированные мосты можно использовать в обороне и для наступательных операций, пишет обозреватель The National Interest (NI) Питер Сучиу.
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