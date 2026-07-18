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Наш потерянный мир

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Страна-сосед России купила штурмовые мосты на базе Abrams

Страна-сосед России купила штурмовые мосты на базе Abrams

Польская армия получила первый штурмовой мост M1074 Joint Assault Bridge (JAB) на базе танка Abrams. Механизированные мосты можно использовать в обороне и для наступательных операций, пишет обозреватель The National Interest (NI) Питер Сучиу.

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