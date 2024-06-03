Задержаны! Резонанс в Геленджике

Двое нетрезвых парней решили устроить себе место отдыха на мемориале и легли спать у Вечного огня. - По факту выявленного нарушения сотрудниками полиции Геленджика задержаны двое приезжих из города Екатеринбург, - говорится в сообщении пресс-службы администрации Геленджика.
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