ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

367 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Николаев
    Дорогой Ратник! Позвольте добавить к Вашим словам____Мужики! Не забывайте, Вам ещё маршировать на Параде Победы 2!!!Первая волна конт...
  • Павел Ильин
    Может стоит перекрыть западу газ. А арабы пумть цены поднимают. И с продовольствием и удобрениями повременить. А Иран...Первая волна конт...
  • владимир кочетов
    Передать ракеты хуситам. Может они чего нибудь собъют или утопят.Первая волна конт...

Задержаны! Резонанс в Геленджике

Задержаны! Резонанс в Геленджике

Двое нетрезвых парней решили устроить себе место отдыха на мемориале и легли спать у Вечного огня. - По факту выявленного нарушения сотрудниками полиции Геленджика задержаны двое приезжих из города Екатеринбург, - говорится в сообщении пресс-службы администрации Геленджика.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх