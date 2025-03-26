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Царьград

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В Челябинске врачи спасли жизнь ребёнка, проглотившего батарейку

В Челябинске врачи спасли жизнь ребёнка, проглотившего батарейку

В областном минздраве рассказали любопытные подробности.Полуторагодовалая Регина уже несколько недель не может нормально питаться.

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