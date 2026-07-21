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Почти 20 лет без штампа в паспорте и встреча благодаря психологу: как живет семья фигуриста Максима Маринина

Почти 20 лет без штампа в паспорте и встреча благодаря психологу: как живет семья фигуриста Максима Маринина

Олимпийский чемпион Максим Маринин и балерина Наталья Сомова вместе уже почти двадцать лет, но регистрировать свои отношения официально не планируют.

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