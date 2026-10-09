Zeit: в Германии число банкротств за месяц стало рекордным за 13 лет

В Германии в июле зарегистрировали 2373 случая банкротства предприятий — это самый высокий месячный показатель за последние 13 лет, сообщает Die Zeit со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство страны.
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