Песков отреагировал на негодующий выпад шахматиста-чемпиона

Песков: Федерация шахмат России поддерживала чемпиона мира Мурзина Федерация шахмат России (ФШР) поддерживала чемпиона мира по быстрым шахматам Володара Мурзина, заявил «РБК Спорт» пресс-секретарь президента Владимира Путина, председатель попечительского совета ФШР Дмитрий Песков.
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