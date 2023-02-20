Государства Запада пытались использовать Мюнхенскую конференцию по безопасности для того, чтобы убедить страны Африки и Латинской Америки ужесточить внешнеполитическую линию в отношении Российской Федерации, но эти действия завершились провалом.
Государства Запада пытались использовать Мюнхенскую конференцию по безопасности для того, чтобы убедить страны Африки и Латинской Америки ужесточить внешнеполитическую линию в отношении Российской Федерации, но эти действия завершились провалом.
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