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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Дело не в судьях». «Бешикташ» добился победы, несмотря на рекорд «Басконии» по штрафным

«Бешикташ» справился с «Басконией» на выезде – 92:84. Турки проигрывали после первой половины всего на два очка, несмотря на рекорды, установленные хозяевами.

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