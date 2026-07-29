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Расчёты БПЛА «Севера» за ночь уничтожили танк Т-64 и САУ ВСУ

Расчёты БПЛА «Севера» за ночь уничтожили танк Т-64 и САУ ВСУ

Российские расчёты ударных беспилотников за ночь уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», танк Т-64 и пункт временного размещения ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили в группировке войск «Север».

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