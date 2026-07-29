Расчёты БПЛА «Севера» за ночь уничтожили танк Т-64 и САУ ВСУ

Российские расчёты ударных беспилотников за ночь уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», танк Т-64 и пункт временного размещения ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили в группировке войск «Север».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии