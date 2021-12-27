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Шойгу: воссоединение Крыма с Россией помогло избежать захвата полуострова экстремистами

Шойгу: воссоединение Крыма с Россией помогло избежать захвата полуострова экстремистами

Украинские радикальные группировки, включая неофашистов и экстремистов, собирались захватить Крым после госпереворота в Киеве в 2014 году, а воссоединение полуострова с Россией помогло избежать этой ситуации, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

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