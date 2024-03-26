ФСБ задержало высшее руководство Миэкономразвития России

ЦОС указал причины задержания чиновников. Сотрудники государственной безопасности 26 марта задержали участников организованной преступной группы, в состав которой вошло высшее руководство Министерства экономического развития РФ.
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