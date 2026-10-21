Tolga Uluturk/Zuma/TASS Российский полузащитник турецкого "Галатасарая" Алексей Батраков забил гол в ворота французского "Лилля" в гостевом матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов.
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