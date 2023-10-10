Глава СКР взялся за дело о смерти свердловского участника СВО, которого избили

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об установленных обстоятельствах смерти участника СВО Юрия Хворова из села Сладковского, которого избили двое мужчин в его доме.
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