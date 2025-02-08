Хинштейн заявил о постыдной ситуации с бюджетом в Курской области

Задолженность властей Курской области перед семьями погибших участников специальной военной операции (СВО) вызывает чувство стыда и ужаса, заявил глава региона Александр Хинштейн, 8 февраля сообщает РИА Новости.
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