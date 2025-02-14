Медведев связал призыв Шольца объявить режим ЧС из-за Украины с выборами в ФРГ

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что желание канцлера ФРГ Олафа Шольца ввести в Германии чрезвычайное положение на фоне последних заявлений США по Украине связано с грядущими выборами в бундестаг.
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