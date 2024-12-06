Япония, США и Филиппины проводят совместные мрские учения

Япония, США и Филиппины проводят совместные морские учения в Южно-Китайском море, сообщили ВС США."Объединенные вооруженные силы и силы обороны Японии, Филиппин и Соединенных Штатов, демонстрируя коллективную приверженность укреплению регионального и международного сотрудничества в поддержку свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, провели 6 декабря Многостороннюю совместную морскую деятельность в исключительной экономической зоне Филиппин", – говорится в сообщении на сайте.