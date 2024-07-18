Хозяева украинских властей должны заставить их соблюдать статью Устава Организации Объединенных Наций, которая гарантирует права и свободы всех людей вне зависимости от пола, расы, языковой или религиозной принадлежности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии