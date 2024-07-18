«Обращаюсь к хозяевам украинского режима»: Лавров жестко поставил на место кукловодов Киева

Хозяева украинских властей должны заставить их соблюдать статью Устава Организации Объединенных Наций, которая гарантирует права и свободы всех людей вне зависимости от пола, расы, языковой или религиозной принадлежности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.