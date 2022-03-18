В Москве шантажист изнасиловал 16-летнюю девятиклассницу

В Москве ученицу одной из столичных школ изнасиловали под угрозой распространения интимных видео. В полицию обратилась мать 16-летней девочки, сообщает РЕН ТВ.
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