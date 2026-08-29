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Пятый канал

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Не всем отбой в 21:00: как правильно рассчитать время сна ребенка перед школой

Не всем отбой в 21:00: как правильно рассчитать время сна ребенка перед школой

Режим сна школьника перед школой важно восстановить заранее, особенно если за лето ребенок привык поздно ложиться и просыпаться.

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