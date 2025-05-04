Агентство по защите интеллектуальной деятельности судится с ТОЗ

«Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения» (ФГБУ «Фаприд») подало иск к ПАО «Императорский Тульский оружейный завод».
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