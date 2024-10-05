Власти ХМАО поблагодарили URA.RU за работу на важнейшем событии года

Югорская редакция URA.RU была награждена за работу на выборах президента РФ. Журналисты агентства получили благодарственные письма от первого вице-губернатора ХМАО Алексея Шипилова за освещение главного политического события 2024 года в жизни страны.
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