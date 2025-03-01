Стармер пообещал поддержку Киеву на встрече с Зеленским

Великобритания будет оказывать Украине всю необходимую поддержку. Об этом 1 марта заявил британский премьер-министр Кир Стармер во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на Даунинг-стрит.
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