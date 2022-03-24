Украина хочет обменять моряков с острова Змеиный, которые сейчас находятся в Севастополе

В украинских СМИ пишут, что вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила о желании обменять пленных и вернуть моряков с острова Змеиный, которые сейчас находятся в Севастополе на временном пребывании.
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