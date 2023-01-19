НАТО и порешили: альянс анонсировал новые поставки оружия Киеву

НАТО не в силах предоставить Украине оружие, которое могло бы переломить ситуацию. Об этом главнокомандующий силами блока в Европе Кристофер Каволи заявил по итогам двухдневного саммита начальников генштабов альянса, который прошел в Брюсселе.
НАТО не в силах предоставить Украине оружие, которое могло бы переломить ситуацию. Об этом главнокомандующий силами блока в Европе Кристофер Каволи заявил по итогам двухдневного саммита начальников генштабов альянса, который прошел в Брюсселе.
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