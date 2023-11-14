Погиб глава штаба бригады морпехов, участник боев за Мариуполь Суханов

РИАМО - 14 ноя. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале рассказал о похоронах погибшего начальника штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота гвардии подполковника Яна Суханова.
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